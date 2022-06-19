MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
19.06.2022 - 14:58 |
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.