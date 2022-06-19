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MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.06.2022 - 14:58 |
MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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    MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü

    MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü