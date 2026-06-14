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Motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kardeş yaralandı

14.06.2026 - 18:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın), (DHA)

Motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kardeş yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Numan Keyikoğlu (22) ile arkasındaki kardeşi Umut Keyikoğlu (12) yaralandı. Polis, kamyonet sürücüsü Yaşar Balan'ı gözaltına aldı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında, Denizli - Aydın kara yolu Nazilli Vergi Dairesi önünde meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Yaşar Balan yönetimindeki 09 ALT 183 plakalı kamyonet, ışık ihlali yapan Muhammet Numan Keyikoğlu'nun kullandığı 09 AFR 980 plakalı motosiklete çarpıştı.

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Motosiklet sürücüsü Keyikoğlu ile arkasında bulunan ve kask takmadığı belirlenen kardeşi Umut Keyikoğlu yaralandı. Yaralanan 2 kardeş ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumları ağır olan Keyikoğlu kardeşler, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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