AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ 2026 | e-Devlet askerlik yeri sorgulama, sınıflandırma ve sevk tarihleri

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen asker alma sürecinde Ağustos celbi kapsamında askere gidecek yükümlüler gözlerini sınıflandırma sonuçlarına çevirdi. Özellikle bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde askerliğini yapacak adaylar, görev yapacakları birlikleri öğrenmek için e-Devlet sistemini yakından takip ediyor. Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından sevk belgeleri de erişime açılacak ve yükümlüler belirtilen tarihlerde birliklerine teslim olacak.