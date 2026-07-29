AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ 2026 | e-Devlet askerlik yeri sorgulama, sınıflandırma ve sevk tarihleri
Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yeri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? e-Devlet üzerinden askerlik yeri nasıl öğrenilir? Sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Ağustos 2026 celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler, askerlik yerleri ve sevk tarihleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. "Askerlik yerim belli oldu mu?", "Acemi birliği neresi çıktı?", "Sevk belgesi ne zaman alınacak?" ve "e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Ağustos 2026 askerlik yerleri, sınıflandırma sonuçları ve sevk sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen asker alma sürecinde Ağustos celbi kapsamında askere gidecek yükümlüler gözlerini sınıflandırma sonuçlarına çevirdi. Özellikle bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde askerliğini yapacak adaylar, görev yapacakları birlikleri öğrenmek için e-Devlet sistemini yakından takip ediyor. Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından sevk belgeleri de erişime açılacak ve yükümlüler belirtilen tarihlerde birliklerine teslim olacak.
AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ağustos 2026 celbi kapsamında askere sevk edilecek yükümlülerin askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı tarafından 20 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Daha sonra e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.
Yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından görev yapacakları birlik, teslim tarihi ve askerlik statüsü bilgilerine erişebilecek.
ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Askerlik yerini öğrenmek isteyen yükümlüler işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilir.
e-Devlet askerlik yeri sorgulama adımları
e-Devlet sistemine giriş yapın.
Arama bölümüne "Askerliğim" yazın.
Milli Savunma Bakanlığı hizmet ekranını açın.
Sınıflandırma sonuçları ve sevk bilgilerini görüntüleyin.
Birlik bilgisi, katılış tarihi ve sevk detaylarını kontrol edin.
SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NEDİR?
Sınıflandırma sonuçları, yükümlülerin hangi statüde ve hangi birlikte askerlik yapacağını belirleyen sonuçlardır.
Bu sonuçlarda;
Yedek subay,
Yedek astsubay,
Er,
Bedelli askerlik, durumları yer alabilir.
Ayrıca yükümlünün görev yapacağı birlik ve sevk dönemi bilgileri de açıklanır.
AĞUSTOS CELBİ SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?
Sevk tarihleri, askerlik statüsüne göre farklılık gösterebilir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yükümlüler belirlenen günlerde birliklerine teslim olur. Sevk belgesinde yer alan tarih ve saat aralıklarının dikkatle takip edilmesi gerekiyor.
SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından sevk belgeleri e-Devlet üzerinden alınabilir.
Sevk belgesi üzerinde;
Birlik bilgisi,
Katılış tarihi,
Yol izni bilgisi,
Sevk başlangıç tarihi,
Teslim olunacak adres yer alır.