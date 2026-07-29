Elektrikli otomobillerin lastikleri neden daha pahalı? İşin sırrı yalnızca ağırlıkta değil
Elektrikli otomobil sahipleri lastik değiştirme zamanı geldiğinde beklemedikleri bir fiyatla karşılaşabiliyor. Bu yüklü faturada ilk şüpheli aracın ağır batarya paketi olsa da onu büyüten tek ayrıntı bu değil. İşte elektrikli araç sahiplerini "üzen" lastik fiyatlarının ardında yatan gerçekler...
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Lastik dediğin lastiktir, değil mi? Sonuçta hepsi siyah, yuvarlak ve otomobili yola bağlıyor. Ancak konu elektrikli araçlara geldiğinde dışarıdan pek de farklı görünmeyen bu parça, çok daha zorlu bir görev üstleniyor.
Elektrikli otomobiller için geliştirilen lastiklerin benzer ölçülerdeki standart seçeneklerden daha pahalı olabilmesinin ilk nedeni elbette ağırlık. Fakat fiyat etiketindeki farkı yalnızca ağır bataryalara bağlamak, hikâyenin önemli bir bölümünü atlamak anlamına geliyor.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL LASTİKLERİ NEDEN DAHA PAHALI?
Elektrikli araçlarda kullanılan büyük batarya paketleri, otomobilin toplam ağırlığını artırabiliyor. Lastiğin ise bu yükü taşırken virajlarda, ani manevralarda ve frenleme sırasında güvenli biçimde çalışmayı sürdürmesi gerekiyor.
Bu nedenle bazı elektrikli otomobiller daha yüksek yük endeksine sahip, güçlendirilmiş yapıda lastiklere ihtiyaç duyuyor. Michelin’in aktardığına göre özellikle ağır modellerde standart yük sınıfının yanı sıra XL, yani “Extra Load” veya daha yüksek taşıma kapasitesi sunan HL lastikler gerekebiliyor.
Başka bir ifadeyle mesele yalnızca daha fazla kauçuk kullanmak değil. Lastiğin iç yapısının, yanaklarının ve yük taşıyan katmanlarının aracın ağırlığına uygun biçimde geliştirilmesi gerekiyor.
GAZA BASTIĞINIZ ANDA LASTİKLER DE HİSSEDİYOR
Fiyat farkının ikinci nedeni elektrik motorlarının çalışma biçiminde saklı. İçten yanmalı motorlarda güç tekerleklere belirli bir devir aralığında ulaşırken elektrik motorları yüksek torkunu daha ilk anda sunabiliyor.
Sürücü açısından bu, gaza dokunur dokunmaz gelen keyifli bir hızlanma demek. Lastikler içinse zemine bir anda aktarılması gereken çok daha büyük kuvvet anlamına geliyor.
Yüksek tork, özellikle sert kalkışların sık yapıldığı otomobillerde aşınmayı artırabiliyor. Üreticiler de yol tutuşunu korurken bu kuvvete dayanabilecek kauçuk karışımları ve sırt desenleri geliştirmek zorunda kalıyor.
Kısacası elektrikli otomobilin o sessiz ama güçlü hızlanmasının bedelini biraz da lastikler ödüyor.
MENZİL HESABINA LASTİKLER DE DAHİL
Elektrikli otomobillerde lastik seçimi yalnızca güvenliği ve sürüş konforunu etkilemiyor. Tek şarjla gidilebilecek mesafe de işin içine giriyor.
Lastik dönerken şekil değiştiriyor ve yol üzerinde ilerlemek için enerji harcıyor. “Yuvarlanma direnci” olarak adlandırılan bu kayıp ne kadar düşük olursa otomobil hareket etmek için o kadar az enerjiye ihtiyaç duyuyor.
Bu nedenle elektrikli araçlara uygun lastiklerde düşük yuvarlanma direnci büyük önem taşıyor. Ancak burada hassas bir denge kurulması gerekiyor: Lastik hem enerji tüketimini azaltmalı hem de ıslak ve kuru zeminde yeterli tutunmayı sağlamalı, fren performansından ödün vermemeli ve çabuk aşınmamalı.
Bu özellikleri aynı üründe buluşturmak özel kauçuk bileşimleri, farklı sırt desenleri ve daha fazla geliştirme çalışması gerektiriyor. Maliyet farkının bir bölümü de buradan geliyor.
MOTOR SESSİZLEŞİNCE LASTİĞİN SESİ DUYULUYOR
İçten yanmalı otomobillerde motor, egzoz ve aktarma organlarından gelen sesler lastik uğultusunun önemli bölümünü bastırıyor. Elektrikli otomobillerde motor sesi büyük ölçüde ortadan kalkınca daha önce arka planda kalan yol ve lastik gürültüsü çok daha belirgin hâle geliyor.
Bu nedenle bazı elektrikli araç lastiklerinde özel sırt desenlerinden ses emici köpüklere kadar farklı gürültü azaltma çözümleri kullanılıyor. Bu teknolojiler kabin konforunu artırırken üretim maliyetini de yükseltebiliyor.
Yani elektrikli otomobilin en sevilen özelliklerinden biri olan sessizlik, lastik mühendislerinin işini kolaylaştırmıyor; tam tersine biraz daha zorlaştırıyor.
ELEKTRİKLİ ARACA NORMAL LASTİK TAKILIR MI?
Burada önemli bir yanlış anlamayı düzeltmek gerekiyor: Her elektrikli otomobile yalnızca üzerinde “EV” ibaresi bulunan bir lastik takılması gerektiğini söylemek doğru değil.
Move Electric’ın uzman görüşlerine dayandırdığı incelemede de belirtildiği üzere bazı elektrikli otomobillerde doğru ölçüye, yeterli yük ve hız endeksine sahip kaliteli bir standart lastik güvenle kullanılabiliyor. Bununla birlikte yüksek performanslı veya ağır elektrikli modellerin üretici tarafından belirlenen özel lastiklere ihtiyaç duyması mümkün.
Uyumsuz bir lastik seçimi ise aracın menzilini ve yol tutuşunu olumsuz etkileyebilir; gürültüyü ve aşınmayı artırabilir. Yük kapasitesinin yetersiz olması güvenlik riski de doğurabilir.
Bu nedenle yalnızca lastiğin ölçüsüne bakmak yeterli değil. Araç üreticisinin önerdiği yük ve hız endeksleriyle homologasyon bilgileri de kontrol edilmeli.
PAHALI OLMALARININ TEK BİR NEDENİ YOK
Elektrikli araç lastiklerinin fiyatı marka, ölçü, jant çapı, performans sınıfı ve kullanılan teknolojiye göre değişiyor. Dolayısıyla “Elektrikli otomobil lastikleri her koşulda daha pahalıdır” şeklinde kesin bir hüküm vermek mümkün değil.
Ancak ağır bataryaları taşıyan güçlendirilmiş yapı, yüksek torka dayanıklı özel bileşimler, menzili korumaya yardımcı düşük yuvarlanma direnci ve gürültü azaltma teknolojileri bir araya geldiğinde fiyatın neden yükselebildiği daha anlaşılır hâle geliyor.
Özetle pahalı olan yalnızca kauçuk değil; otomobilin ağırlığını, gücünü, sessizliğini ve menzil beklentisini aynı anda yönetmeye çalışan mühendislik.