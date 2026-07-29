Elektrikli otomobillerin lastikleri neden daha pahalı? İşin sırrı yalnızca ağırlıkta değil

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MENZİL HESABINA LASTİKLER DE DAHİL



Elektrikli otomobillerde lastik seçimi yalnızca güvenliği ve sürüş konforunu etkilemiyor. Tek şarjla gidilebilecek mesafe de işin içine giriyor.

Lastik dönerken şekil değiştiriyor ve yol üzerinde ilerlemek için enerji harcıyor. “Yuvarlanma direnci” olarak adlandırılan bu kayıp ne kadar düşük olursa otomobil hareket etmek için o kadar az enerjiye ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle elektrikli araçlara uygun lastiklerde düşük yuvarlanma direnci büyük önem taşıyor. Ancak burada hassas bir denge kurulması gerekiyor: Lastik hem enerji tüketimini azaltmalı hem de ıslak ve kuru zeminde yeterli tutunmayı sağlamalı, fren performansından ödün vermemeli ve çabuk aşınmamalı.

Bu özellikleri aynı üründe buluşturmak özel kauçuk bileşimleri, farklı sırt desenleri ve daha fazla geliştirme çalışması gerektiriyor. Maliyet farkının bir bölümü de buradan geliyor.