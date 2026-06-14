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AFAD'dan 'sağanak' uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan meydana gelebilir

14.06.2026 - 18:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)-

AFAD'dan 'sağanak' uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan meydana gelebilir

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün yurdun bazı kesimlerinde etkili olacak sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Haziran 2026 Pazar günü; Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AFADdan sağanak uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan meydana gelebilir

Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi. 

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