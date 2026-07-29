GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDatça’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Datça’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Datça’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

29.07.2026 - 01:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Datça’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Muğla’nın Datça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Eski Datça Işıkları'nda (Kazım Yılmaz Bulvarı) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça istikametinden Marmaris istikametine seyir halinde bulunan D.Ç. (19) idaresindeki motosiklet, Datça Devlet Hastanesi yönüne dönüş yaptığı öğrenilen otomobil ile çarpıştı.

İLGİLİ HABER

Kırşehir’de otomobil, traktöre arkadan çarptı
Kırşehir’de otomobil, traktöre arkadan çarptı

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı
Sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.Ç., ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale ve değerlendirmelerin ardından genç sürücü, Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
#Gündem

3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Datça’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
#Gündem

Datça’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kırşehir’de otomobil, traktöre arkadan çarptı
#Gündem

Kırşehir’de otomobil, traktöre arkadan çarptı