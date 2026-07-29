GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı
HaberlerGündem Haberleri Sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı

Sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı

29.07.2026 - 00:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/ KIZILTEPE(Mardin), (DHA)

Sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında sokakta çıkan taşlı, sopalı kavga, yaralıların götürüldüğü hastanede de devam etti. Kavgada 8 kişi yaralanırken, hastanede çıkan ikinci kavgaya müdahale eden ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İLGİLİ HABER

Ordu'da motosiklet duvara çarptı sürücü hayatını kaybetti
Ordu'da motosiklet duvara çarptı sürücü hayatını kaybetti

Kavgada F.T. (29), Ö.F.M. (16), T.S. (38), A.S. (18), O.S. (40), Ö.T. (24), B.M. (39) ve M.T. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER

Patpat devrildi 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Patpat devrildi 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından tarafların yakınları da Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada karşılaşan taraflar arasında ikinci kez arbede yaşandı. Hastane polisi ile jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. 9 kişi gözaltına alınırken, çevik kuvvet polisleri hastane ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Kırşehir’de otomobil, traktöre arkadan çarptı
#Gündem

Kırşehir’de otomobil, traktöre arkadan çarptı

Sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı
#Gündem

Sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı

Ordu'da motosiklet duvara çarptı sürücü hayatını kaybetti
#Gündem

Ordu'da motosiklet duvara çarptı sürücü hayatını kaybetti