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Ordu'da motosiklet duvara çarptı sürücü hayatını kaybetti

29.07.2026 - 00:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ORDU (İHA)

Ordu'da motosiklet duvara çarptı sürücü hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Şerefiye Mahallesi Hamlık Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Derebaşı (18) idaresindeki 52 AFK 335 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

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Kazada sürücü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk Derebaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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