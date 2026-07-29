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3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

29.07.2026 - 01:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Düziçi-Osmaniye karayolu Camiçi Mahallesi Doğalgaz İstasyonu mevkisinde, yol çalışmasının sürdüğü bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

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Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 5 yaralı tedavi altına alındı.

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