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MİT'ten SİHA'lı operasyon: Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan ve metropollerde kundaklama eylemleri yapılması için çalışma yürüten PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

14.12.2023 - 11:02 | | ANKARA, (DHA)
MİT'ten SİHA'lı operasyon: Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 'Mizgin Guyi' kod adlı Sebahat Ormanlı 2011'DE Şırnak Silopi'de PKK/KCK Gençlik Yapılanması sözcülüğü yaptı. 2012'de örgütün kırsal kadrolara katılan terörist, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra örgütün sözde cezaevi soruşturma komisyonlarında faaliyet yürüttü. Daha sonra Suriye'ye geçerek örgütün sözde Kadın Gençlik Yapılanması Sorumlusu olan terörist, 2022'den itibaren Irak/Süleymaniye'de PKK/KCK Kadın Gençlik (KJCK) üst yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttü.

MİTten SİHAlı operasyon: Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz

SİHA OPERASYONU İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye'de orman yangınları çıkarılması ile şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla Kadın Gençlik Topluluğu üyelerine talimatlar veren ve kundaklama eylemlerini organize eden teröristin, Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan terörist, MİT'in düzenlediği Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) operasyonuyla etkisiz hale getirildi. (DHA)

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