GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

10.01.2024 - 10:38 |
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Kar yağışı daha yoğun ve şiddetli olacak! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, bölge bölge uyardı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKar yağışı daha yoğun ve şiddetli olacak! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, bölge bölge uyardıHaberin Tüm Görselleri

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.

Bu kıyafet için 20 bin verip aylarca sıra bekliyorlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBu kıyafet için 20 bin verip aylarca sıra bekliyorlarHaberin Tüm Görselleri

Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 55.31'e yükseldi

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 55.31'e yükseldi

Los Choneros çetesinin lideri hapishaneden kaçtı Ekvador ve Peru'da OHAL ilan edildi! Televizyon kanalı basıldı, polisler rehin alındı

Los Choneros çetesinin lideri hapishaneden kaçtı Ekvador ve Peru'da OHAL ilan edildi! Televizyon kanalı basıldı, polisler rehin alındı

İŞKUR resmen duyurdu! Binlerce kişi işe yerleştirilecek, en çok personel aranan meslekler ise tek tek açıklandı

İŞKUR resmen duyurdu! Binlerce kişi işe yerleştirilecek, en çok personel aranan meslekler ise tek tek açıklandı