Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
10.01.2024 - 10:38 |
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.