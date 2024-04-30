1 Mayıs'ı provoke etmek isteyenlere operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; 11 ilde sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-33” operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.

* Ayrıca Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya hesapları üzerinden Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

* Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen operasyonlarda;

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İSTANBUL:

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

- Bölücü Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulunan,

- Terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve 1 Mayısı provoke etme hazırlığı içinde olan 9 şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR:

- Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen operasyonlarda;

- Nevruz Etkinliklerinde Bölücü Terör Örgütünün propagandasını yapan ve sosyal medya üzerinden 1 mayısa yönelik gösteri çağrısında bulunduğu tespit edilen 28 şüpheli yakalandı.

ADANA:

- Adana İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

- Ateş yakarak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatarak kanunsuz gösterilere katıldığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

ANTALYA:

- Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

- Nevruz etkinliklerinde Bölücü Terör Örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

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BİLECİK:

- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

- Geçmiş tarihlerde Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:

- 5 adet ruhsatsız tabanca,

- 3 adet av tüfeği

- AK-47 tüfeği ve

- Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle