1 Mayıs'ı provoke etmek isteyenlere operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-33' operasyonlarının detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; 11 ilde sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-33” operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.
* Ayrıca Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya hesapları üzerinden Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.
* Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen operasyonlarda;
İSTANBUL:
- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
- Bölücü Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulunan,
- Terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve 1 Mayısı provoke etme hazırlığı içinde olan 9 şüpheli yakalandı.
DİYARBAKIR:
- Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen operasyonlarda;
- Nevruz Etkinliklerinde Bölücü Terör Örgütünün propagandasını yapan ve sosyal medya üzerinden 1 mayısa yönelik gösteri çağrısında bulunduğu tespit edilen 28 şüpheli yakalandı.
ADANA:
- Adana İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
- Ateş yakarak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatarak kanunsuz gösterilere katıldığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.
ANTALYA:
- Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
- Nevruz etkinliklerinde Bölücü Terör Örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
BİLECİK:
- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
- Geçmiş tarihlerde Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu:
- 5 adet ruhsatsız tabanca,
- 3 adet av tüfeği
- AK-47 tüfeği ve
- Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle