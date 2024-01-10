Kar yağışı daha yoğun ve şiddetli olacak! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, bölge bölge uyardı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Torosların batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı