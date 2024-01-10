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GündemKar yağışı daha yoğun ve şiddetli olacak! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, bölge bölge uyardı
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Kar yağışı daha yoğun ve şiddetli olacak! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, bölge bölge uyardı

Kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Son hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan tahminlere göre; Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgeleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışların; Marmara, Doğu Akdeniz, Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Bolu, Düzce, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'da kuvvetli olması bekleniyor.

• 10 Ocak 2024 - 10:29 • Son Güncelleme:
• 10 Ocak 2024 - 10:29 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı daha yoğun ve şiddetli olacak Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve Güney Ege ile Mardin çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Kar yağışı daha yoğun ve şiddetli olacak Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, bölge bölge uyardı

Yağışların Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

3Kar yağışı daha yoğun ve şiddetli olacak Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, bölge bölge uyardı

Yağışların Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

4Kar yağışı daha yoğun ve şiddetli olacak Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, bölge bölge uyardı

Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

5HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

6RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

7KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8Kar yağışı daha yoğun ve şiddetli olacak Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, bölge bölge uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksekleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ °C, 2°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Torosların batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların güneybatısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AĞRI °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 7°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

17DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtına; Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

18KARADENİZ

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısı yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, batısı öğle saatlerine kadar 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, kuvvetli yağış anında zayıf.

19MARMARA

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: Orta, fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.

20EGE

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kuzeyi karla karışık yağmurlu, geneli yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerine kadar yer yer 9; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, kuzeyi yer yer 5,0 m, Görüş: Orta, fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.

21AKDENİZ

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Antalya Körfezi akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, kuvvetli yağış anında zayıf.

22VAN GÖLÜ

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.