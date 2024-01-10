Kar yağışı daha yoğun ve şiddetli olacak! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, bölge bölge uyardı
Kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Son hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan tahminlere göre; Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgeleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışların; Marmara, Doğu Akdeniz, Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Bolu, Düzce, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'da kuvvetli olması bekleniyor.
• 10 Ocak 2024 - 10:29 • Son Güncelleme:
• 10 Ocak 2024 - 10:29 • Son Güncelleme: