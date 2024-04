Milli Savunma Bakanı Güler, TRT Çocuk Korosu ile bir araya geldi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki buluşmada Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti. Asker üniforması giyen çocukların bayramını kutlayan Bakan Güler, 'Vatan Marşı' klibini onlarla beraber izledi.

'EVLATLARIMIZIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Bakan Güler, çocukları anlamlı gün münasebetiyle ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açıldığı gün olan 23 Nisan, Türk milletinin bağımsız yaşama arzusu ve kararlılığının en güçlü ifadesidir. Gazi Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği en zorlu şartlar altında kuruldu ve milli mücadelemizi başarıyla yürüttü. Şanlı ordumuzun kahramanca mücadelesi ile kazanılan bu eşsiz zafer sayesinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol da açıldı.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sizler bugün, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, aynı zamanda seslendirdiğiniz 'Vatan Marşı' ile yüreklerimizi coşturdunuz. Kahraman ordumuza ithaf edilen bu marşı, büyük bir yetenekle yeniden seslendirerek milli duygularımızın neşe ile bir kez daha vücut bulmasını sağladınız" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEYİ SİZLERE EMANET EDECEĞİZ"

Koro üyelerinin yaşıtlarına da örnek olarak, farkındalık oluşturduğuna işaret eden Güler, "Tüm Türkiye, ortaya koyduğunuz bu muhteşem performansı izleyerek gurur ve heyecan duydu. Zira asil milletimizin vatan sevgisi her şeyden kutsaldır; milli, manevi duyguları yüksektir. Bu kapsamda kahraman atalarımızın, şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan aziz vatanımızı korumak ve kollamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aydınlık yarınlarımız olan siz evlatlarımızın da kaliteli bir eğitim almasını, kendisini en iyi şekilde yetiştirmesini, huzur ve mutluluğunu her şeyden önemli görüyoruz. Çünkü bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz" dedi.

