MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe ve 46 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı. Böylece toplam 660 belediye başkan adayı kamuoyuna duyurulmuş oldu. Bunlar; 2 büyükşehir, 27 il, 431 ilçe ve 200 beldede belediye başkan adayı.
31.01.2024 - 13:21 |
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.
Bu kapsamda, Mahalli İdareler Seçimlerinde 12. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe, 46 belde belediye başkan adayı olmak üzere açıklanan toplam 55 adayın isimleri şöyle: