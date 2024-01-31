MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda, Mahalli İdareler Seçimlerinde 12. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe, 46 belde belediye başkan adayı olmak üzere açıklanan toplam 55 adayın isimleri şöyle: