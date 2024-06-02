3 ilçe ve 4 beldede seçim heyecanı yaşandı! İşte kazananlar

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri tamamlandı.

Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandıklar yeniden kuruldu.

3 ilçe ve 4 beldede seçmenler oy vermek için sabah saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti. Seçimlerin tekrar edildiği yerlerde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyla tamamlandı.

CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 18 bin 960 seçmenden 14 bin 57'si, 141 sandıkta oy kullandı. Oylardan 13 bin 696'sı geçerli sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Deniz Yağan 6 bin 827, Cumhur İttifakı’nın adayı MHP'li Menduh Uzunluoğlu 6 bin 509, DEVA Partisi'nin adayı Fazıl Demircioğlu 145 oy, Yeniden Refah Partisinin adayı Nizamettin Akça 91, İYİ Parti adayı Metin Kılıçaslan 57, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Emrahan Metin 36, Zafer Partisi adayı Mustafa Can Özden 18, Saadet Partisi adayı Yasin Şahan ise 13 oy aldı. CHP'nin adayı Deniz Yağan, seçimde en yüksek oyu alarak, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

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DEM PARTİ ADAYI KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından seçimin yenilenmesi kararı alınan Hilvan'da oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasıyla oy torbaları İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi. 27 bin 686 seçmenin kayıtlı olduğu ilçede, 124 sandıkta oy kullanıldı. İlçede olay yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınırken 2 bin 697 polis görev yaptı. 31 Mayıs seçimlerinde seçimi 521 oy farkı ile seçimi önde tamamlayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hilvan Belediye Başkan Adayı Serhan Paydaş, 10 bin 357 oy alırken, AK Parti'nin adayı Aslan Ali Bayık ise 6 bin 812 oy aldı.

KAYSERİ PINARBAŞI İLÇESİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla seçimin yenilendiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, seçim pusulaları, sayılmak üzere torbalar ile Pınarbaşı Kaymakamlığı Hükümet Konağı'na taşındı. CHP İlçe Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Vatandaşlarımız 31 Mart seçimlerinde vermiş oldukları oya, 2 Haziran'da da sahip çıktılar. Deniz Yağan Başkanımız, kesin olmayan sonuçlara göre 289 oy farkla seçimi kazanmıştır. Tüm sandık sonuçları girildi. Tüm sandık sonuçlarının ıslak imzalı tutanakları elimizde. Bu süreçte bize destek olan, mücadele eden Pınarbaşılı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada 9 milletvekili arkadaşımız, belediye başkanlarımız, tüm örgütümüzle birlikteydik. Onların vermiş olduğu emeklere çok teşekkür ediyorum. Bugün kahramanca sandıklarda mücadele eden sandık görevlilerimize ve müşahitlerimize çok teşekkür ediyorum. Pınarbaşı'nda bugün görev yapan emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada güvenliğin sağlanması anlamında ciddi katkılar sundular. Sonucun ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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CHP'NİN ADAYI ÇAMLICA KAZANDI

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde YSK’nın seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası bugün yapılan seçimlerde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı. Büyükkarıştıran'da 4 bin 950 seçmenden 4 bin 537 kişi sandık başına giderek oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 101 oy alırken, 2 bin 286 oy alan CHP'li Ertuğrul Çamlıca, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığını kazandı.

BEŞİNCİ KEZ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Resmi olmayan sonuçlara göre 644 oy alarak Akpazar Beldesi Belediye Başkanı seçilen AK Parti’li Ali Aydın, oy sayım işleminin ardından partililerle belde meydanında bir araya geldi. Daha önce 1984, 1989, 2004 ve 2009’da yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde Akpazar Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Aydın, 5’inci kez belediye başkanlığına seçildi. Kendisine oy veren, vermeyen tüm seçmenlere teşekkür eden Aydın, “Halkımız yine tercihini hizmetten yana kullanmıştır. Halkımızın istediği, beklediği hizmetleri yapacağımızdan emin olmalarını istiyoruz. Hükümetimizin de hizmetler konusunda arkamızda olduğunu da bilsinler, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Halkımız beşinci defa güvenli tercihi bizden yana kullanmıştır. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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AK PARTİ ADAYI KAZANDI

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçimi nedeniyle Güneykaya Anadolu Lisesi’nde yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldedeki seçimi iptal ederek, 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına gitti. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için oy kullanıldı. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla sorunsuz şekilde başlayarak, saat 17.00’de son buldu. 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti’nin adayı Hüseyin Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre aldığı 556 oyla belde belediye başkanı seçildi.

AKPAZAR BELDESİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği, 10 oy sandığının ve bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın, 644 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422 oy alırken, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi 220 oy, MHP’nin adayı Neşe Gür 81, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Ahmet Yılmaz da 9 oy aldı. 1381 kişinin oy kullandığı beldede 5 oy geçersiz sayıldı.