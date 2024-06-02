Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen bu barbara artık dur denilmelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam’daki kampının kapanış oturumunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Filistin davası ve Gazze'deki katliam her zamanki gibi kampımızda gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin halkı 76 yıldır zulme maruz kalıyor, toprakları gasbediliyor.

Filistinli çocuklar şımarık bir devlet tarafından öldürülüyor. Türkiye olarak bu zulme her platformda itiraz ediyoruz. Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı, tehdit bunu değiştirmeyecek. Varsın birileri rahatsız olsun, İsrail'e şirinlik yapsın. Biz kardeşlerimizin nasıl zorlu mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor.

Bölgemizi ve dünyayı felakete yönelten bu Netanyahu denen hayduda artık dur denilmelidir. Gazze'de test edilen kardeşlik hukukumuzdur. İnsana dair tüm değerler samimiyet testinden geçmekte. Ya kardeşlik görevimizi yerine getireceğiz ya ad masum yavruların ölümü ile kalbimiz bize daha ağır gelecek.

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YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Gazze'ye gönderdiğimiz yardımlar devam ediyor. İsrail'e yönelik ekonomik baskının artması için çok yönlü çalışıyoruz. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147'ye çıktı. Bu sayının çoğalması ve İsrail'in zulüm politikalarına verilecek onurlu cevaplardan olacaktır. Bayramdan önce İspanya'yı ziyaret edeceğiz.

KORKULARA SON VERDİK

AK Parti reformcu ruhunu asla kaybetmemiş bir partidir. Önemli reformları hayata geçirdik. Ülkemizin ve milletimizin yolunu aydınlatmayı başardık. Milli iradeyi darbecilerin karanlığından biz kurtardık. Paranoyalara son verdik, korkulara son verdik. Bu ülkeye hemen her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını biz yaşattık. Elbette gurur duyuyoruz ama yeterli görmüyoruz. AK Parti statükocu bir parti değildir ve asla olmayacaktır. Yönümüz de yüzümüz de aydınlığa ve demokrasiye dönüktür.

YENİ ANAYASADA UZLAŞIYA AÇIĞIZ

Yeni anayasa konusunda da uzlaşıya açığız. Diyoruz ki oturalım konuşalım en geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasasından her beraber kurtaralım. Yeni anayasa konusunda samimiyiz, bunu siyasi bilek güreşine çevirmeyelim.

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GÜVENLİĞİMİZDEN TAVİZ VEREMEYİZ

Güvenliğimizden taviz veremeyiz. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez. Kendini güvende hissedemez. Terör örgütü eridikçe demokrasimiz serpilecek. Siyaset ülkeye ve millete hizmet etmek için sorunlara ortak akıl ile çözüm üretmek için yapılır. Yumuşama ile birlikte siyasi partileri arasındaki kesişim alanının büyümesini de son derece önemli buluyorum.

SEÇİMLERLE MİLLETİMİZ YORULDU

Siyaset ülkeye ve millete hizmet etmek için sorunlara ortak akıl ile çözüm üretmek için yapılır. Yumuşama ile birlikte siyasi partileri arasındaki kesişim alanının büyümesini de son derece önemli buluyorum. 1 yılda yaşadığımız seçimlerle milletimiz yoruldu. Önümüzde cumhurbaşkanlığı ve meclis olarak 4 yıl belediyeler olarak 5 sene zamanımız var. bu süreyi en verimli şekilde değerlendirmemiz lazım.

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CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK

Türkiye'nin seçim gündemini geride bırakıp artık önüne bakması gerekmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında her alanda müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz. Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir. Her alanda daha güçlü Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır. Sorunlara ortak akıl ile çözüm üretmek gerekir.

ENFLASYON SORUNUNU MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ

Ekonomi, enerji ve tarım oturumunda bakan arkadaşlarımız hükümetimizin politikalarını paylaştılar. 2024'ün ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla programa olan güvenimiz perçinlendi. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde bu sene 60 milyar dolarla rekor kırmayı hedefliyoruz. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Ekonomide orta vadeli programın neticelerini almaya başladık. Enflasyonda tek haneli rakamları geçmişte başardık, yine başaracağız.

ELEŞTİRİLER İDEOLOJİK NEDEN KAYNAKLI

İnsan kaynağımızda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizi hayata geçiriyoruz. Bakanımız yeni eğitim modelin detaylarını sizlere sundu. Bazı marjinal grupların çoğunun eleştirisi ideolojik nedenlerden kaynaklanıyor. Dün ve bugünkü oturumlarda partimizin gündemindeki konuları demokratik ortamda ele aldık

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