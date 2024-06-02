GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD duyurdu

AFAD, Ege Denizi'nde saat 11.53'te 4.2 şiddetinde deprem olduğunu açıkladı.

02.06.2024 - 12:43 |
Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi'nde saat 11.53'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedilen deprem kısa süreli panik nedeni olurken olumsuz bir durum yaşanmadı. 

GÜNCEL HABERLER

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimi kimliğini unuttu

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimi kimliğini unuttu
Havalar tersine dönecek! 'La Nina' geliyor, El Nino'yu mumla aratacak

Havalar tersine dönecek! 'La Nina' geliyor, El Nino'yu mumla aratacak
Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD duyurdu