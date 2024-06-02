Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD duyurdu
AFAD, Ege Denizi'nde saat 11.53'te 4.2 şiddetinde deprem olduğunu açıkladı.
02.06.2024 - 12:43 |
Ege Denizi'nde saat 11.53'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedilen deprem kısa süreli panik nedeni olurken olumsuz bir durum yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 2, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-06-02
Saat:11:53:28 TSİ
Enlem:37.39583 N
Boylam:24.11917 E
Derinlik:7 km
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