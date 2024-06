FETÖ'cüler canlı yayında CNN Türk'e saldırdı! Murat Yancı: Verdiğimiz çabadan vazgeçmeyeceğiz

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı çiftliğin önünde canlı yayın yaptığı sırada FETÖ mensuplarının saldırısına uğradı. SUV tipi aracını önce Paksoy’un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy’a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görüldü.

CNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy, Pensilvanya’da FETÖ karargahının önünde yayın yaptığı esnada saldırıya uğradı. Üzerine araba sürülen Yunus Paksoy’un kamerasına vuruldu. Yunus Paksoy, saldırıdan hemen önceki yayın sırasında “10-15 dakikadır sürekli gelip taciz ediyorlar. Kimsin, ne yapıyorsun deyip fotoğraf çekmek istiyorlar. Buradan sürekli araç giriş çıkışı oluyor. FETÖ’nün yaşadığı ama kaçırıldığının iddia edildiği yer girişi burası” dedi.

Paksoy, canlı yayında bilgileri aktarırken bir FETÖ mensubu arabayı üzerine sürdü. Paksoy’un tepki göstermesi üzerine saldırgan, kameraya vurdu. Saldırganın sırtına yumruk attığını söyleyen Paksoy “Arabama girdim, 911’i aradım. Yaklaşık 30 dakika sonra üç tane ekip otosu geldi. Olayı anlamayı çalıştılar, iletişimde olacaklarını söylediler” dedi.

DIŞİŞLERİ: KINIYORUZ

Olaya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, “CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Yunus Paksoy’un FETÖ hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada Paksoy’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, “İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

MURAT YANCI: VERDİĞİMİZ ÇABADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, "CNN Türk ekibinden Yunus Paksoy'a yapılan saldırının ardından kendisine, şahsıma, aileme ve kurumlarımıza FETÖ hesaplarından hakaret ve küfür kampanyası başlatıldı. Şu bilinmelidir ki; “Haber masada değil, sahada yapılır” mottosuyla hareket etmeye devam edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun haberden ve habere ulaşmak için verdiğimiz çabadan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir güç odağı ya da terör yuvası bizi bu yoldan çeviremez. İlgililerine ve kamuoyunun bilgisine..." ifadelerini kullandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Paksoy'a saldıran kişinin FETÖ mensubu Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün yargıdaki 1 numarası Ahmet Can "hayalet avukat" olarak biliniyor. FETÖ'nün "yargıdan sorumlu imamı" olan Ahmet Can, Türkiye'de "Gölge Adalet Bakanı" olarak anılıyordu.

"SALDIRININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz” dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız."