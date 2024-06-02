Havalar tersine dönecek! 'La Nina' geliyor, El Nino'yu mumla aratacak
Hava sıcaklıkları birden düşecek. Bu kez La Nina vuracak. El Nino'dan çok daha fazla etkileyecek. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, okyanusların çok ısınması anlamına gelen El Nino'nun halen devam ettiğini ancak yavaş yavaş etkisini kaybettiği belirtip, "Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir ve soğumaya dönüş olacaktır" dedi.
• 02 Haziran 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
• 02 Haziran 2024 - 13:00 • Son Güncelleme: