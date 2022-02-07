MGM'den Bursa için fırtına uyarısı! 2 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada bugün saat 13.00'dan itibaren başlayarak, çarşamba 09:00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) bekleniyor. 08.02.2022 sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği 09.02.2022 Çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.