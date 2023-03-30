MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında MGK toplandı. Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var.

Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

MGK'nın, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları ele alması bekleniyor.

Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masada olacak.

Türkiye ile KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülmesi öngörülüyor.