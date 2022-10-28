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Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 13  gözaltı

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

28.10.2022 - 09:59 | | Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 13  gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'ya yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 11 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi belirlendi. Ekipler, bu sabah özel harekat polislerinin de katıldığı drone destekli operasyonda, 15 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Mersinde PKK ve DEAŞa şafak operasyonu: 13  gözaltı

Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 9 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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