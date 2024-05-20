Meteoroloji son dakika açıkladı! Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu
Hava durumu ile ilgili son dakika sürprizi... Meteoroloji yağmur yağacak iller açıkladı. Yaz mevsimi yaklaşırken bazı illerde halen yeteri kadar sıcak görülmedi. Bazı vatandaşlar da yurtta ne zaman güneşli günlerin görüleceğini merak ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni harita yayınladı. Hava durumu tahmin raporuna göre, bu hafta birçok ilde sağanak yağmur görülecek. Ayrıca kavurucu sıcaklıklarla ilgili bilgi de verildi. İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu raporu yayınladı. İşte son dakika hava durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
• 20 Mayıs 2024 - 21:53 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2024 - 21:53 • Son Güncelleme: