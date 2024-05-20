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Gündem Meteoroloji son dakika açıkladı! Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu
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Meteoroloji son dakika açıkladı! Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Hava durumu ile ilgili son dakika sürprizi... Meteoroloji yağmur yağacak iller açıkladı. Yaz mevsimi yaklaşırken bazı illerde halen yeteri kadar sıcak görülmedi. Bazı vatandaşlar da yurtta ne zaman güneşli günlerin görüleceğini merak ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni harita yayınladı. Hava durumu tahmin raporuna göre, bu hafta birçok ilde sağanak yağmur görülecek. Ayrıca kavurucu sıcaklıklarla ilgili bilgi de verildi. İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu raporu yayınladı. İşte son dakika hava durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

• 20 Mayıs 2024 - 21:53 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2024 - 21:53 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

2 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

3 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın bulutlu olacağı tahmin edilirken, bazı ilçelerde yerel ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

4 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinden itibaren bulutluluğun azalacağı; öğle saatlerinden sonra ise Mihalıççık, Sivrihisar, Günyüzü, Keles, İnegöl, Dumlupınar ve Domaniç çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, Eskişehir il genelinde öğleden sonra kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

5 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 31 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

6 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

7 HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

8 RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

9 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

10 TOZ TAŞINIMI UYARISI

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, CNN TÜRK'e anlattı.

12 BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Mayıs ayının ilk 15'i soğuk geçti. Bu ay yağışlar fena değil ama hava sıcaklıkları ortalamanın altına düştü. O kasvet gitti, güneş çıktı. Bugün baktığımız zaman İstanbul'da yağış yok. Gece saatlerinde Silivri civarında olabilir. Antalya, Akdeniz civarında iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde kuvvetli yağış var. İç Anadolu'da da var ama kuvvetli değil.

13 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Akşama doğru bu yağış ayrılacak. Yarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de tekrar yağış geliyor. Bir günlük bir yağış olacak bununla birlikte sıcaklık tekrar düşecek. İstanbul'da hava 16-17 dereceye düşebilir. Montlarımızı giymek durumunda kalabiliriz.

14 YAZ NE ZAMAN GELECEK

YAZ NE ZAMAN GELECEK?

Büyük bir ihtimalle ayın 15'inden sonra ısınma başlıyor. 16-17' si gibi sıcaklık 24-25 derecelere çıkabilir. Mayıs ayının ikinci yarısı yaza dönük bir hava. Mayısın son haftası ise sıcaklıklar 27-28 derecelere çıkacak.

15 GÜNEYDOĞU ANADOLU VE DOĞU ANADOLU’DA TOZ TAŞINIMI VAR

GÜNEYDOĞU ANADOLU VE DOĞU ANADOLU’DA TOZ TAŞINIMI VAR

Güneydoğu'nun doğusunda; Mardin, Hakkâri, Şırnak civarlarında, Doğusunda yani; Erzurum, Van, Hakkâri, Ağrı civarlarında toz var. Sağlıksız görünüyor. Bu bölgede yaşayanlar dışarı çıkacaksa maskeyle çıkmalarında fayda var. Yarın bu toz gidecek.

16 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Önümüzdeki hafta Batı bölgelerde yağış yok hatta önümüzdeki 7-8 gün Marmara, Ege’ye yağış yok. Akdeniz’de dahil olmak üzere yağışlar Batı'dan çekilecek. Yağış Batı'dan kalkıyor. Sıcaklarında ortalama üzerine çıkma durumu var.

17 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre, salı günü Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmur görülecek.

18 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Çarşamba günü ise yurdun doğu kesiminde sağanak yağmur hakim olacak.

19 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Perşembe günü yurdun kıyı kesimleri hariç birçok ilde kuvvetli yağmur bekleniyor.

20 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Cuma günü ise yurdun batı kesimi hariç tüm Türkiye'de sağanak yağmur hakim olacak.

21 Meteoroloji son dakika açıkladı Kavurucu sıcaklıklar öncesi son yağmurlar: İller belli oldu

Cumartesi günü doğuda kuvvetli yağmur yurdun orta kesiminde yer yer yağmur bekleniyor. Batı kesimi ise güneşli günler görecek.