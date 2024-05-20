Selçuk Bayraktar'dan Reisi'nin helikopterini bulan Akıncı TİHA açıklaması!

İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

AKINCI TİHA BÜYÜK RİSK ALDI!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Dağlık bir arazide yoğun sis yağış ve rüzgar tüm olumsuzluklar vardı. Buna rağmen AKINCI'yı yöneten Türk Silahlı Kuvvetleri dağlık yükseltilerin bazılarından yalnızca 100 metre olacak şekilde uçtu ve büyük risk aldı.

"OLUMSUZ ŞARTLARDA GÖREV YAPTI"

Sınırdan yaklaşık 200 km ötedeki enkaza çok hızlı ve kısa bir sürede varıldı. Dünyada başka hiçbir hava aracının uçamayacağı olumsuz şartlarda görev yaptı."

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün açıklamaları şu şekilde: “Akıncı TİHA’yı herkes konuşuyor. Dünden bu yana 7 saat havada kaldı. Akıncı TİHA enkazın yerini buldu, görüntüleri verdi.Sabah saatlerinde cenazeler çıkarıldı. Reisi’nin cenazesi battaniyelere sarıldı. Kızılay’ın cenaze aracına yerleştirildi. Biz o görüntüleri kaydettikten sonra enkazın olduğu yere ilerledik.

Haberin Devamı

AKINCI İHA, REİSİ'NİN HELİKOPTERİNİ NASIL BULDU?

Akıncı İHA'nın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesindeki tespit çalışmalarında dakika dakika yaşananlar ortaya çıktı.

ENKAZI AKINCI İHA BULDU

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama çalışmaları için Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi. Akıncı İHA, dağlık bölgede göreve başladıktan sonra helikopter enkazının olabileceği düşünülen bir ısı kaynağı tespit etti. Bu bölgenin koordinatları İran makamlarına gönderildi. İran yönetimi bölgeye onlarca arama ekibi gönderdi.

DAKİKA DAKİKA BAYRAKTAR AKINCI’NIN İRAN CUMHURBAŞKANI İBRAHİM REİSİ’Yİ ARAMA KURTARMA OPERASYONU:

20.00: Dışişleri Bakanlığı’ndan MSB'ye gece görüşlü arama kurtarma helikopter talebi, MSB'nin helikopterle birlikte İHA görevlendirebileceği teklifi iletildi.

Haberin Devamı

20.30: İranlı yetkililer teklifi kabul etmesiyle birlikte MSB, Genelkurmay Başkanlığına hazırlık talimatı verdi.

22.30: MSB tarafından bölgede uçuş yaptığı için hazır olan mühimmatlı bir Bayraktar AKINCI’ya arama kurtarma görevi için sınır geçiş talimatı verildi.

23.00: İran tarafı mühimmatlı Bayraktar AKINCI’yı kabul etmemesi sebebiyle sınır geçişi iptal edildi.

23.18: Batman'dan mühimmatsız yeni bir Bayraktar AKINCI kalkış yaptı.

00.13: Van bölgesinden sınır geçişi gerçekleşti.

00.45: Hedef bölgesine 31,000 feet irtifadan uçularak varıldı.

02.22: Kötü hava şartlarında yüksek irtifada görüntü alınamamasından dolayı kademe kademe 9,000 feet irtifaya kadar inildi ve İlk ısı kaynağı tespit edildi.

02.37: İran tarafıyla İHA görüntü paylaşımı yapılmaya başladı.

04.30: İran arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı.

05.46: İran arama kurtarma ekipleri helikopter enkazına ulaştı.

05.50: İran yetkilileri bölgeye başka hava araçları gireceği için teşekkür ederek bölgede uçuş yapan Bayraktar AKINCI TİHA’nın hava sahasını terk etmesini talep etti.

Haberin Devamı

06.01: Uçuş irtifasına çıkılarak dönüşe geçildi.

06.45: Sınır geçilerek yurt içine dönüş yapıldı.

OPERASYONA DAİR DETAYLAR

Bayraktar AKINCI tarafından yürütülen arama kurtarma operasyonu çok tehlikeli şartlarda yoğun ve sert hava muhalefetine rağmen gerçekleştirildi. Rüzgârın zaman zaman 160 km/saate ulaştığı bölgede yağış, bulut, sis, fırtına, boran gibi her türlü olumsuz hava şartının yanında engebeli dağlık arazi gibi olumsuzluklara rağmen operasyon sürdürüldü.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Bayraktar AKINCI görüntü alabilmek ve enkazın yerini tespit edebilmek için dağların içinde 300 feet’e (Yaklaşık 100 metre) kadar inerek uçtu. İran’da gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetinin büyük bölümünde bulut seviyesinin altına inilerek derin bir vadinin içinde bölgedeki en yüksek mânia irtifası olan 9700 feet'in de altında 9000 feet civarına inilerek vadi boyunca uçuş yapıldı. Bu tarihi operasyon gerçekleştirilen görevin kritikliğinin bilinciyle tüm riskler alınarak icra edildi. Bu kritik görevde hedef bölgesindeki Bayraktar AKINCI, yalnızca uydu haberleşmesi kullanarak TÜRKSAT uydusu üzerinden komuta edildi.

Haberin Devamı

İran makamlarına canlı görüntünün aktarımı ise TSK Komuta Merkezi üzerinden gerçekleştirildi. Azerbaycan'daki AKINCI Teknik Destek Personeli ise olası acil bir durumda müdahale edecek şekilde görev süresince hazır bekledi. Hedef bölgede yaklaşık 7.5 saat arama kurtarma uçuşu yapan Bayraktar AKINCI TİHA, samanlıkta iğne arar gibi gökyüzünde kaza alanının tam üzerinde toplam 2.100 km uçuş yaptı. Adeta gökyüzünü dantel gibi ilmek ilmek işledi.