Enkazı arayan Akıncı İHA'nın o uçuşunu 2,8 milyon kişi izledi!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana gelmişti. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

ISI KAYNAĞINI TESPİT ETTİ, İRAN'A BİLDİRDİ

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarına bildirilmişti.

Akıncı İHA'nın dün gece yaptığı o uçuş, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi flightradar24'ten saniye saniye takip edildi. Uçuş takip sistemi flightradar24 dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'da düşen helikopteri arayan Türk İHA'sı dün gecenin en çok izlenen uçuşu oldu. Yaklaşık 2,8 milyon kullanıcı İHA'yı takip etti" paylaşımında bulunuldu.

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