Kestane toplarken kayboldu! Talihsiz vatandaş dronla bulundu
13.10.2026 - 01:18Güncellenme Tarihi:
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun mevkisinde kestane toplamak amacıyla ormanlık alana giden 50 yaşındaki C.G. kayboldu. İhbar üzerine bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda AFAD ekipleri, vatandaşı termal dron ile yerini tespit eder kurtardı.
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Edinilen bilgiye göre, 12 Ekim 2026 tarihinde 50 yaşındaki C.G., kestane toplamak amacıyla Ortaburun mevkisindeki ormanlık alana gitti. C.G.’nin kaybolması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmaları sonucunda C.G.’nin yeri tespit edilerek kurtarıldı