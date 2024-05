Türkiye'nin en uzun menzilli radarı TSK'ya teslim edildi!

"DÜNYADA ROL MODEL DURUMUNDADIR"

Bakan Güler, uluslararası ilişkilerde belirsizliklerin hakim olduğu, risk ve tehditlerin her geçen gün daha da arttığı bir süreci yaşadıklarını belirterek, "Yaşanan bu hassas gelişmeler, ülkelerin güvenlik ihtiyacını öncelikli hale getirmiştir. Bu nedenle stratejik bir coğrafyada yer alan ülkemizin, kendi güvenliğini sağlayabilmesi için, savunma sistemlerini kendi imkân ve kabiliyetleri ile üretmesi hayati önemi haizdir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler yerli ve millî savunma sanayimizi her ne pahasına olursa olsun geliştirmemiz gerektiğini bizlere göstermiştir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları stratejik vizyon, yüksek irade ve kararlı duruşları sayesinde, savunma sanayii alanında büyük projeler başlatılmış, devasa adımlar atılmıştır. Bunun neticesinde, birbirinden değerli firmalarımızın, hemen her platformda tasarlayıp ürettiği, sürekli olarak yenilerini geliştirdiği yerli ve millî savunma sanayii ürünleri, ordumuzun gücüne güç katmaktadır. Yerli ve milli üretime dayanan, böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığına katkı sunan savunma sanayimiz; teknoloji üretme ve transfer kapasitesinin yanında, ihracat performansıyla da ülke ekonomisine güç katmaktadır. Savunma sanayimiz artık; güçlü altyapısı, sürdürebilir ekosistemi geniş istihdam olanakları ve ürettiği birbirinden kritik projeler ile bölgesinde ve dünyada rol model durumundadır" dedi.