Türkiye'nin en uzun menzilli radarı TSK'ya teslim edildi!

'HEPSİNDEN ÜSTÜN'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise 30 yıldır radar üretimi, radar teknolojisinin geliştirilmesi, tasarlanması, üretilmesi ve tabii ki bugün olduğu gibi envantere kazandırılması için çalıştıklarını söyleyerek, "Taşınabilir erken ihbar radar sistemimiz çok stratejik bir ürün. Bu stratejik ürünün özellikle yerli milli üretilmesi ve envantere kazandırılmasının ayrı bir huzuru var içimizde. Bugünkü radarımıza ALP 300-G ismini verdik. Bu radarın 500'e yakın kanal ile sayısal haberleşme yaptığını, sayısal verileri işleyebildiğini, 1 saniyede 81 DVD'nin içereceği bilgiyi işleme kabiliyetine sahip olduğunu ifade edersem, teknik olarak, teknolojik olarak ne kadar üstün bir mühendislik sanatı ürünü olduğunu ifade etmem için yeterli olduğunu değerlendiriyorum. Radar alanında 10 farklı ülkeye yaklaşık 40 farklı radar ihraç etmiş durumdayız. Hava kuvvetlerimizin kullanımında olan, diğer dost, müttefik veya dünyadaki diğer ülkelerin de kullanımlarında olan İtalyan üretimi, Fransız üretimi, Amerikan üretimi, çok farklı radarlar var. Bizlerin envanterlerinde de var. İşte bugün teslim ediyor olduğumuz bu radarımız, ALP 300-G'imiz gerek çözünürlük bakımından, gerek menzil bakımından, gerek doğruluk bakımından bunların hepsinden üstün" dedi.