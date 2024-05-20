Türkiye'de 27 ülkelerin büyükelçi eşleri gezi düzenledi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırşehir Valiliği tarafından organize edilen etkinlik kapsamında; Hollanda, Polonya, Meksika, Kanada, Estonya, Kosova, Suudi Arabistan, Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere 27 ülkenin büyükelçi eşleri Kırşehir'e geldi.

TÜRK MUTFAĞINI TATTILAR

Kırşehir Müzesi'ni gezen büyükelçi eşlerine, tarihi eserler hakkında bilgi verildi. Müze ziyareti sonrası Kırşehir Ağalar Konağı'na geçildi, burada büyükelçi eşlerine Türk mutfağına ait yiyecekler ikram edildi. Büyükelçi eşleri, Kırşehir yöresine ait Cemele biberi dolması, çullama, et haşlama, çığırtma, kıymalı ve peynirli börek gibi lezzetleri tattı.

'ANADOLU, BİR AÇIK HAVA MÜZESİ'

Programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, "Misafirlerimizi ilimizde ağırlıyor olmaktan ve kendilerini burada görmekten çok mutluyuz. Türkiye'ye, 'Anadolu' diye de hitap ederiz. 'Anadolu toprakları' olarak söyleriz. Anadolu, bir açık hava müzesi. Kırşehir'de, yine Anadolu'nun tarih ve yine kültürel açısından çok zengin illerinden bir tanesi. Kırşehir'den çok mutlu ayrılacağınıza eminim. Kırşehir ziyaretinizden dolayı teşekkür eder, büyükelçilerimize selamlarımızı iletiriz" dedi.

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