MEB'den okullarla ilgili flaş karar! Resmen belli oldu, yüz yüze eğitim ve yarıyıl tatili...

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanırken, okulların durumu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK ekranlarında Hande Fırat ile Gece görüşü programında yarıyıl tatilinin öne alınıp alınmayacağı ve yüz yüze eğitim konularında açıklama yaptı. Bakan Özer'in açıklamaları şu şekilde:

Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün Yüz Yüze Eğitim devam edebilir. Süreçle ilgili çoğu zaman 10 bine çıktı kapalı olan sınıf sayısı. Alarm vereceğimiz bir durum yok. Süreci yakından izliyoruz. Eğer farklı bir süreç gelişirse, Sağlık Bakanlığı ile yine görüşürüz. Okullar son kapatılacak ve ilk açılacak yerlerdir. 3451 sınıfımız yüz yüze eğitime ara verdi.

ÖĞRETMENLERİN AŞI OLMA ORANINI AÇIKLADI

En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Bir doz aşılanma oranı yaklaşık yüzde 94, en az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89. Yüzde 5 civarında da aşı olmayıp antikor geliştiren öğretmenimiz var. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41.

İngiltere, Almanya, Fransa gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden çoğu ülkeye göre öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek.

TATİLİ ÖNE ALMA PLANI YOK

Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok tatile erken gitme gibi bir durum da söz konusu değil. Tatil bekleyenlere buradan söyleyeyim.

23 milyon yardımcı kitabı öğrencilerimize dağıttık. Bu sayıyı daha da üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz. Bizim güzel şeyleri erişilebilir kılmamız lazım. Okullardaki imkan farklılıklarını azaltmamız gerekiyor. Her okulun kademesine göre imkanları eşit olsun. Bu benim en çok önemsediğim konulardan biri. İlleri bu yüzden çok sık ziyaret ediyorum.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NE NEDEN KIZDI?

En büyük bütçe eğitimde. Bütçe ile bir sıkıntı yok. Basketbol sahası ise basketbol sahası. Öğrencileri görünce üzüldüm ve buna tepki gösterdim. İmkan eksikliği ile ilgili bir mazaret olmasın bizim derdimiz o. Biz tüm okulların ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

250 geri dönüşüm kütüphanesi oluşturacağız. Bir il ziyaretimde, bir güzergahta giderken, bir sınıfa girdim. Baktım problem var sınıfta. Duvarları bir dokunuş ile güzelleştirebilirsiniz. Müdürümüze dedim ki para istediniz mi buraları yaptırmak için? Hayır. Çocuklarımız daha iyi ortam içinde yetişsin. Kaynak olmasa derim ki yetişemiyoruz. Ama yapacak gücümüz var.

MESLEKİ EĞİTİM

3 yıl önce konuşulan problemler bugün konuşulmuyor. İş dünyasının temsilcileri artık öğrencilerimizin mezun olmasını beklemiyor. Öğrecniler yaparak öğreniyor süreç ile birlikte. Artık Meslek Eğitim Merkezine kayıt yaptıran öğrencilerin ücretlerini devlet karşılıyor. İş verenin hiçbir yükü yok. Mesleki Eğitim Merkezlerinde yaş sınırı da yok. Sektör olmayan bir yerde öğrenci kayıt yaptırmak mümkün değil. Büyümeyi, iş gücü piyasası dışında kontrol edemem ve suni bir şekilde artıramam. Fazla mezun olunca değer düşüyor, herkes kendi uzmanlığında çalışamıyor. Biz mesleki eğitimi anlatamadık. Bugün itibarı ile tüm OSB'lerde Mesleki Eğitim Merkezi kurduk.

50 tane AR-GE merkezi kurduk mesleki teknik liselerin içinde. 250 tane tescil alındı. İnanılmaz işler yapılıyor. Mesleki teknik listelerde neler konuşurken, nerelere geldik. Mesleki Teknik Anadolu liselerini çok daha güçlü hale getireceğiz. Artık şunu yapıyoruz, sektörün neye ihtiyacı var? Hemen oraya eğitim merkezi kuruyoruz. İhtiyacınız var ise istihdam edeceksiniz.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Meslek kanunu yıllardan beri konuşulan bir konuydu bir türlü realize edilememişti. Türk eğitim tarihinde bir ilk olacak. Uzman öğretmenlik baş öğretmenlikte çok ciddi açılım olacak. Kariyer süreçleri dizayn ediliyor. Öğretmenlerdeki aday kaldırma ile ilgili sınav kalkıyor. Öğretmenlerimizi 80 saatlik bir eğitimden geçireceğiz. Öğretmenlerimizi okullara hazırlamak ile ilgili destek vereceğiz.

10 yıl öğretmenlik yapan öğretmenler, bizim 180 saatlik eğitimimizden geçecekler. Eğitimden sonra ise yazılı sınavdan geçecekler. Başarılı olanlar uzman öğretmen olacak ve bin TL'lik özlük haklarında yükselme olacak. Yazılı sınav da aldıkları eğitimin içeriğinden oluşan bir sınav olacak. Başöğretmen 240 saatlik eğitim, ve yazılı sınavdan başarılı olursa başöğretmen olacak ve artık 2 bin TL özlük haklarında iyileşme olacak. İlla her öğretmen uzman öğretmen olmak ile ilgili bir sürece girmek zorunda değil. Türkiye'de yüksek lisansını yapmış ve doktora mezunu öğretmenlerimiz var. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Burada bir rekabet yok, gerginlik yok.

Kişisel gelişimleri ile ilgili birçok parametreye imkan sağlayacak şekilde bir mekanizma. Sınav soruları her alanda çıkacak diye bir şey yok. Özel eğitim kurumları da önümüzdeki dönemde sistematiğini değiştirecek. Eğitim tarihinde ilk defa öğretmenlerle ilgili bir meslek kanunu olmuş olacak, bu çok önemli.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğretmen ihtiyacımıza göre planlama yapıyoruz sürekli olarak. bu rakam 50 bin mi olur, 30 bin mi olur bunu göreceğiz. 2022 şubat dönemi için 5 bin anasınıfı sözü vermiştik, açtık.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Bakan Koca okullar kapanacak mı? sorusuna yaptığı yazılı açıklamada şöyle yanıt verdi;

Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda Yüz Yüze Eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir.

OKULLARDA YARI YIL (SÖMESTR()TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada yarı yıl tatiline kadar okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğine vurgu yaptı. Peki yarı yıl tatili ne zaman başlıyor?

15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.

2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.