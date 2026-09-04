Marmara Denizi'nde sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benziyor, böyle görüntülendi

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Su sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tekirdağ sahillerinde halk arasında "sahanda yumurta" veya "maviş" olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüldü.

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Tekirdağ açıklarında denize açılan vatandaşlar, su yüzeyinde dikkat çeken denizanalarını fark etti. Yuvarlak gövdeleri ve çok sayıdaki kollarıyla dikkat çeken denizanası, bir süre deniz yüzeyinde akıntıyla birlikte hareket etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Görüntülenen denizanasının, sıcak denizlerde görülen bir türe ait olduğu belirtildi. Bu türün Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın olarak görüldüğü, Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da daha önce rastlandığı kaydedildi.

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Görünümü nedeniyle halk arasında farklı isimlerle anılan denizanasının, kubbeye benzeyen yuvarlak gövdeleri ve alt kısmındaki çok sayıdaki uzantısı en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

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Uzmanlar, bu tür denizanalarına dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.