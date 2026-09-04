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GündemMarmara Denizi'nde sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benziyor, böyle görüntülendi
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Marmara Denizi'nde sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benziyor, böyle görüntülendi

04.09.2026 - 00:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

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Marmara Denizi'nde son dönemde görülen farklı denizanası türlerine bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ açıklarında deniz yüzeyine yakın bölgede halk arasında 'sahanda yumurta denizanası' olarak bilinen sarı ve kahverengi renkli denizanası görüntülendi.

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Su sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tekirdağ sahillerinde halk arasında "sahanda yumurta" veya "maviş" olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüldü.

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Tekirdağ açıklarında denize açılan vatandaşlar, su yüzeyinde dikkat çeken denizanalarını fark etti. Yuvarlak gövdeleri ve çok sayıdaki kollarıyla dikkat çeken denizanası, bir süre deniz yüzeyinde akıntıyla birlikte hareket etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Görüntülenen denizanasının, sıcak denizlerde görülen bir türe ait olduğu belirtildi. Bu türün Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın olarak görüldüğü, Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da daha önce rastlandığı kaydedildi.

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Görünümü nedeniyle halk arasında farklı isimlerle anılan denizanasının, kubbeye benzeyen yuvarlak gövdeleri ve alt kısmındaki çok sayıdaki uzantısı en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

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Uzmanlar, bu tür denizanalarına dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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