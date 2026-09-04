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Beyşehir’de meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

04.09.2026 - 00:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KONYA (İHA)

Beyşehir’de meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki cip, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü S.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.Ü. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İlçe merkezinde motosikletlerin karıştığı iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda motosiklet sürücüleri E.Ö. ile F.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücüler ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Üç kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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