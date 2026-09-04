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Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

04.09.2026 - 01:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görevi başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğunu açıkladı.

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Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

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