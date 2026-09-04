Dolmuşta yaşı küçük bir kişinin darbedildiği anlar kamerada
04.09.2026 - 01:13Güncellenme Tarihi:
Adana'da dolmuş içerisinde yaşı küçük bir kişinin darbedilmesi kameraya yansıdı.
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Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan dolmuş içinde kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaşı küçük bir kişinin kalabalık bir grup tarafından darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.