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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

04.09.2026 - 01:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

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Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 19 BN 293 plakalı otomobil ile T.D.K. yönetimindeki 19 AFP 268 plakalı motosiklet çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu olarak bulunan E.Ş. ve otomobil sürücüsü H.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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