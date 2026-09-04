Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
04.09.2026 - 01:25Güncellenme Tarihi:
Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Kaza, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 19 BN 293 plakalı otomobil ile T.D.K. yönetimindeki 19 AFP 268 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu olarak bulunan E.Ş. ve otomobil sürücüsü H.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.