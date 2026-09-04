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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

04.09.2026 - 00:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, ilçede Çarşı istikametinden Meydanbaşı istikametine seyir halinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. idaresindeki 34 FDS 956 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, bir süre sonra durabildi.

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Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü İ.K., çevrede bulunan sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İ.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, kazaya karışan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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