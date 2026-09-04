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Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

04.09.2026 - 00:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: UŞAK (İHA)

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, Banaz ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Kıdıman (66) idaresindeki 06 S 1935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kıdıman, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hastanede tedavi altına alınan Nevzat Kıdıman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatımı kaybetti.

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