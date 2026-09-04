Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, Banaz ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Kıdıman (66) idaresindeki 06 S 1935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kıdıman, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı



Hastanede tedavi altına alınan Nevzat Kıdıman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatımı kaybetti.