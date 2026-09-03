Yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatı yemeniler ustaların ellerinde hayat buluyor

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Mesleği maalesef öğrenen yok. Ben şimdi burada çalışıyorum, bana iş veren kazanıyor, hükümet vergi alıyor, bunu giyen kişi kazanıyor, ben de kazanıyorum. Ne güzel bir şey bu. Benim mesleğim olmazsa, ‘Haydi emekliyim, para sorunum yok' deyip kahve köşesine gidip oturacağım. Bu tarz meslekler çok güzel" diye konuştu.