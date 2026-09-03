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Yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatı yemeniler ustaların ellerinde hayat buluyor

03.09.2026 - 21:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KİLİS (İHA)

Kilis'te yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatlarından yemenicilik, ilerleyen yaşlarına rağmen mesleğini sürdüren ustalar tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

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Yaklaşık 45 yıldır yemenicilik yapan Ahmet Özuslu, baba mesleğini babasından öğrendiğini belirterek, mesleğin sabır, kanaat ve özveri gerektirdiğini söyledi.

2Yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatı yemeniler ustaların ellerinde hayat buluyor

‘'Usta, sandalyesinden kalkmadan vaktini boşa harcamadan sürekli bu işle uğraşacak''

Yemeniciliğin zor ve kolay yönlerinin bulunduğunu ifade eden Özuslu, meslekte makineleşmenin olmamasının en büyük zorluklardan biri olduğunu dile getirdi.

3Yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatı yemeniler ustaların ellerinde hayat buluyor

Üretimin büyük ölçüde el emeğine dayandığını belirten Özuslu, "Bu meslekte herhangi bir makineleşme olmadığından dolayı sürekli el emeğiyle çalışmak gerekiyor.

4Yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatı yemeniler ustaların ellerinde hayat buluyor

Usta, sandalyesinden kalkmadan vaktini boşa harcamadan sürekli bu işle uğraşacak ki ürün ortaya çıksın. Yoksa çıkmaz. Sabır, sebat ve kanaat. Bu üçü bütün mesleklerde olması gereken şeyler ama bu meslekte daha çok ön plana çıkıyor" dedi.

5Yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatı yemeniler ustaların ellerinde hayat buluyor

Yemenilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinden üretildiğini aktaran Özuslu, ürünün özellikle yaz aylarında kullanıldığını ve yaklaşık 6 aylık bir giyme süresinin bulunduğunu belirterek, "Bu mevsimlik giyilen bir ürün. Yazın kazandığımızı biriktiriyoruz, kışın da yavaş yavaş harcamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

6Yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatı yemeniler ustaların ellerinde hayat buluyor

"Mesleği maalesef öğrenen yok"

Kardeşiyle birlikte çalışan 79 yaşındaki Adil Özuslu ise yaklaşık 60 yıldır yemenicilik mesleğinin içerisinde olduğunu söyledi.

7Yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatı yemeniler ustaların ellerinde hayat buluyor

Mesleğin gelecek nesillere aktarılmasında sıkıntı yaşandığını belirten Özuslu, "Aşağı yukarı 60 yıldır mesleğin içerisindeyim.

8Yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatı yemeniler ustaların ellerinde hayat buluyor

Mesleği maalesef öğrenen yok. Ben şimdi burada çalışıyorum, bana iş veren kazanıyor, hükümet vergi alıyor, bunu giyen kişi kazanıyor, ben de kazanıyorum. Ne güzel bir şey bu. Benim mesleğim olmazsa, ‘Haydi emekliyim, para sorunum yok' deyip kahve köşesine gidip oturacağım. Bu tarz meslekler çok güzel" diye konuştu.