Coğrafi işaretli üründe hasat başladı: Kadın mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi

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İlçeye bağlı Kılıçlar köyünde sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen kadınlar, topraktan çıkarılan soğanları temizliyor, boylarına göre ayırıyor ve torbalıyor. Mevsimlik olarak tarım işlerinde çalışan kadınlar, hasat döneminde gün boyu tarlada çalışarak kazandıkları yevmiyeyle aile bütçelerine katkı sağlıyor. Güneşin altında saatlerce çalışan kadınlar için Kılıçlar soğanı yalnızca tarımsal bir ürün değil, aynı zamanda önemli bir ekmek kapısı oluyor.