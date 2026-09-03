Şehir tarihini değiştirecek proje! Raylar yerin altına iniyor

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Sakarya’da demiryolu hattını modernize etmek ve kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla hazırlanan "Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor" projesi hayata geçirildi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Hakan Ünal, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hayrettin Zengin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Proje hakkında bilgilerin verilmesiyle başlayan programın devamında Yusuf Alemdar, ilk ray kesimini gerçekleştirerek projeyi hayata geçirdi. Çalışmalar süresince ADARAY ve Ada Ekspresi seferlerinin Mithatpaşa İstasyonu üzerinden hizmet vermeye devam edeceği bildirildi. Rayların yer altına alınmasıyla boşalacak yaklaşık 2 kilometrelik alanda peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.







"Sürdürülebilir, ucuz ve güvenli seyahati ancak demiryolları ile verebiliyorsunuz"

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Şehrimizin en önemli yatırımlarından biri olan Gar Meydanı ve tren istasyonu dediğimiz ve şehrimizi Kocaeli - İstanbul ile buluşturan, şehrimizi Anadolu ve Ege'ye bağlayan bu güzergahta demir yollarımızın bugün bundan sonraki süreçte verecek oldukları hizmet noktasında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Zaman zaman şehrimizde istasyonun kalkması noktasında, tren Arifiye yada Mithatpaşa'ya geçmesi gibi bir sürü konuda bir sürü imza kampanyaları başlatıldı. Hep şunu savunduk, gelişmiş ülkelerin gelişmiş şehirlerinde insana hizmet eden demiryollarının gücünü, insana sağladığı faydayı, hiç aklımızdan çıkarmadık. Demiryolları şehirlerden uzaklaştırılan değil, tam tersine şehir merkezlerine ulaştırılması gereken, şehrin dört bir yanını merkeze bağlayan bir çalışma olması gerekiyor. Yerin altından, üstünden yada havadan nereden götürürsen götür, sürdürülebilir, ucuz ve güvenli seyahati ancak demiryolları ile verebiliyorsunuz" dedi.



"Modern ve güvenilir hale getirmek için yerin altına alıyoruz"

Başkan Alemdar projenin artık hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ifade ederken, "Büyüklerimizin sunmuş olduğu bu hizmeti ve kaliteyi kazandırmış olmaları ve bizimde bunu çağın şartlarına göre, değişen ve gelişen şehrimizin şartlarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz konuyu konuştuğumuzda, şehrimizi ikiye bölen 5 tane geçitten sürekli trafik yoğunluğu oluşan ve şehrimizin bundan sonraki süreçte sürekli trafik sıkıntısı ile karşılaşmaması adına ve demiryollarımızı da daha işlevsel ve kullanışlı hale getirmek adına bu süreçte Gar Meydanı'mızı da buna yakışır hale getirmek durumundayız. Tren sayısı artacak, süre kısalacak. Mithatpaşa ve Gar arasındaki 2100 metrelik demir yolu ağımızı daha modern ve güvenilir hale getirmek için yerin altına alıyoruz. Proje yapıldı, sayın Cumhurbaşkanımız sayın Bakanımıza talimat verdi. Artık hayal olmaktan çıkan bu çalışmanın raylarını sökmeye, kısa süre içerisinde bitirerek şehrimize yeni bir vizyon katmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.