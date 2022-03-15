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DünyaUkrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin flaş açıklama! Bakan Çavuşoğlu ve MSB peş peşe duyurdu
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Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin flaş açıklama! Bakan Çavuşoğlu ve MSB peş peşe duyurdu

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Türk vatandaşlarının Rusya'nın yapacağı güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda tahliyelerinin beklendiği bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, 4 bin 800’den fazla vatandaşın tahliyesinin gerçekleştiğini belirterek, "300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Lviv’den 2 otobüsün, Odesa’dan 1 otobüsün kalkmasını bekliyoruz. Lavrov beni gece yarısı aradı, Mariupol’dan tahliyeler için bekliyoruz." dedi.

15.03.2022 - 12:52 |
Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin flaş açıklama! Bakan Çavuşoğlu ve MSB peş peşe duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri konusunda Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu, Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Rusya tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda Türk vatandaşların Mariupol'den tahliyeleri bekleniyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin yaptığı açıklamada, "14 bin 800’den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı bize bilgileri aktardı. Buradaki vatandaşlarımızın tahliyesi ve diğer sivillerin tahliyesi konusunda iki tarafın yardımını istedik. Vatandaşlarımızın bugün, yine bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Lviv’den 2 otobüsün, Odesa’dan 1 otobüsün kalkmasını bekliyoruz. Lavrov beni gece yarısı aradı, Mariupol’dan tahliyeler için bekliyoruz." dedi.

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