Türkiye'de sadece Amasya'da var! Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor
Türkiye'de sadece Amasya il sınırlarında bulunan ve 250 milyon yıl öncesine dayanan nadir bir tür, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu eşsiz canlı, çok yüksek bir değere sahip olup, kilosu çeşidine göre 2 bin ile 4 bin euro arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Yetkililer, bu nadir türün korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için harekete geçti. Bölgedeki biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla yapılan çalışmalar, hem çevreye hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağlama potansiyeline sahip.
İHA
• 08 Haziran 2025 - 09:14 • Son Güncelleme:
İHA
• 08 Haziran 2025 - 09:14 • Son Güncelleme: