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GündemTürkiye'de sadece Amasya'da var! Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor
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Türkiye'de sadece Amasya'da var! Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor

Türkiye'de sadece Amasya il sınırlarında bulunan ve 250 milyon yıl öncesine dayanan nadir bir tür, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu eşsiz canlı, çok yüksek bir değere sahip olup, kilosu çeşidine göre 2 bin ile 4 bin euro arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Yetkililer, bu nadir türün korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için harekete geçti. Bölgedeki biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla yapılan çalışmalar, hem çevreye hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağlama potansiyeline sahip.

İHA
• 08 Haziran 2025 - 09:14 • Son Güncelleme:
İHA
• 08 Haziran 2025 - 09:14 • Son Güncelleme:
1Türkiyede sadece Amasyada var Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor

Yumurtaları Mersin murt ağacının meyvesine benzediği için Mersin balığı adı verilen bu balıklardan 6. yıldan itibaren havyar üretimi gerçekleşebiliyor.

2Türkiyede sadece Amasyada var Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor

Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıp havyarı 'siyah inci' diye satılan Mersin balığının bilinen 6 türünden kalan 3 türden karaca ve sivriburun türleri üretiminin gerçekleştirildiği Karadeniz Bölgesi illerinden Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait özel tesiste yetiştiriliyor.

3Türkiyede sadece Amasyada var Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda alanında uzman personelin çalışmalarıyla sivriburun türü 150 anaç balıktan yapay dölleme yoluyla 100 bin yavru balık üretimini planladıklarını açıkladı.

4Türkiyede sadece Amasyada var Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor

Çalışmanın önemine değinen İl Müdürü Çetin, "Sivriburun Mersin balığı Türkiye'de sadece bizim istasyonumuzda bulunmaktadır. 150 anaç balığı özenle korumakta olduğumuz gibi aynı zamanda yavru üretimi de yapmaktayız.

5Türkiyede sadece Amasyada var Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor

Sağımla 4 kilo yumurta elde ettik. Bunlardan 100 bin yavru yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız iş türün devamı açısından çok önemli" dedi.

6Türkiyede sadece Amasyada var Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor

Tesiste 2021 yılında üretimine başlanan Mersin balığı yavrularından geçen yıl Samsun, Sinop ve İstanbul'da Karadeniz'e salım yapıldığını hatırlatan Gürol Çetin, "Avlanması yasak olan bu türün havyarıyla da çok kıymetli.

7Türkiyede sadece Amasyada var Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor

ABD, Rusya ile Çin çok önemli miktarda havyar tüketimi ve üretimi yapıyorlar. Az bulunan bu havyarın değeri de çok yüksek. Yetişmiş bir balıktan ortalama 2 kiloya yakın havyar elde edilebiliyor.

8Türkiyede sadece Amasyada var Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor

Bunların da kilosu çeşidine göre 2 bin ile 4 bin euro arasında fiyatlarda satılıyor. Biz havyar üretimi de hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

9Türkiyede sadece Amasyada var Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor

Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıp 1,5 tonun üstünde ağırlığa ulaşabilen sivriburun türünün timsahı da andırdığına değinen Çetin, "Sırt kısmı timsahı andırıyor. Görünüşü biraz korkutsa da aslında çok sakin bir türdür" ifadelerini kullandı.