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DünyaÇekya, Polonya ve Slovenya başbakanları Ukrayna'ya gidiyor
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Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanları Ukrayna'ya gidiyor

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Mateusz Morawiecki ve Slovenya BaşbakanI Janez Jansa ile birlikte Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bugün Kiev'e gideceklerini açıkladı.

15.03.2022 - 11:50 | | PRAG (İHA)
Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanları Ukrayna'ya gidiyor

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 20. güne girildi. Çekya Başbakanı Petr Fiala, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Polonya ve Slovenya Başbakanlarıyla Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere bugün Kiev'e gideceklerini duyurdu. Fiala, "Bugün Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile birlikte Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Kiev'e gideceğiz, Devlet Başkanı Zelenskiy ve Başbakan Shmyhal ile bir araya geleceğiz. Ziyaret, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile istişare içinde gerçekleştirilecek. Ziyaretin amacı, Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı için tüm Avrupa Birliği'nin açık desteğini teyit etmektir" ifadelerini kullandı. Başbakan Fiala, Ukrayna ve Ukraynalılar için geniş kapsamlı bir destek paketi sunacaklarını belirtti.

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