GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü
ABONE OL

Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü

Malatya'da, depremde ağır hasar görünce boşaltılan 5 katlı apartman, kendiliğinden yıkıldı.

24.03.2023 - 15:38 |
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasar gördüğü belirlenip boşaltılan Koyunoğlu Mahallesi’ndeki 5 katlı Sezer Apartmanı, bugün öğleden sonra kendiliğinden yıkıldı.

Malatyada ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri de enkazda, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı.

Kadıköy'de helikopter destekli huzur denetimi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKadıköy'de helikopter destekli huzur denetimiHaberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı

DSÖ’nün olağanüstü gündemi; Türkiye

DSÖ’nün olağanüstü gündemi; Türkiye

Kadıköy'de helikopter destekli huzur denetimi

Kadıköy'de helikopter destekli huzur denetimi