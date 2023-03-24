Kadıköy'de helikopter destekli huzur denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde birçok ilçede helikopter destekli "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi. İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekât ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere İstanbul genelinde çok sayıda noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde 14:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılan denetimde ekipler, caddeden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve arama yaptı. Ekipler tarafından araç içindeki kişilerin üst araması ve genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.