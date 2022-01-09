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GündemLisede öğretmeden öğrencisine skandal dayak! Valilik harekete geçti
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Lisede öğretmeden öğrencisine skandal dayak! Valilik harekete geçti

Gaziantep'te bir lise öğrencisinin öğretmeninden şiddet gördüğü anlar telefon kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki yağarken Gaziantep Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

09.01.2022 - 18:47 | | Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)
Lisede öğretmeden öğrencisine skandal dayak! Valilik harekete geçti

Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede coğrafya dersi öğretmeni Hamza Z., ders sırasında ismi öğrenilemeyen bir erkek öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde; öğretmen birkaç defa tokat atmasının ardından sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye tekme attığı görülüyor.

Liseli öğrencinin darp edilme görüntülerine tepki gösterilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurarak; "Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir" paylaşımını yaptı.

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