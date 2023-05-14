Liderler oylarını kullandı! Türkiye seçim için sandık başında

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için liderler oylarını kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Burada Erdoğan'ı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşıladı. Okul içinde Erdoğan çocuklara harçlık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte 3279 numaralı sandıkta oy kullandı.

Kimliğini çıkararak oy kullanacağı sınıfa giren Erdoğan, sırası geldiğinde burada sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Pusula ve mührü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine girerek oyunu kullanırken, peşinden eşi Emine Erdoğan oyunu kullandı. Sandığa hayırlı olsun diyerek zarfı atan Erdoğan imza işleminin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim. İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Ve bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli. Bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerine, başkanından hepsine başarılar diliyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuçları İstanbul'da takip edeceğini söyledi. Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Ayrıca, çok sayıda yabancı basın mensubu da Erdoğan'ın oy kullanmasını yakından takip etti. Sabahın erken saatlerinde okula gelen gazeteciler gün boyu yayın gerçekleştirdi. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA OY KULLANDI

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda oylarını kullandı. Kılıçdaroğlu çiftine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti. Kılıçdaroğlu, okulun bahçesinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra sınıfa geçti. Kılıçdaroğlu çifti 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandıktan sonra sandık görevlileri ile tokalaştı.





Çıkışta vatandaşların yine yoğun ilgi gösterdiği Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Hepinize en içten sevgilerimi saygılarımı sunarım. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek. Bundan sonra da hep devam edecek" dedi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ OYUNU KULLANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda 1296 numaralı sandıkta, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenabı Allah nasip etti, bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum" dedi. Bahçeli, seçim sonuçlarını partiden takip edeceğini belirtti.

MERAL AKŞENER İSTANBUL'DA OYUNU KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi. Akşener, saat 10.30 sıralarında 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Akşener oyunu sandığa atarken, "Hayırlı uğurlu olsun. Allah gençlere, ülkemize hayırlı etsin" dedi. Akşener, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı.

SİNAN OĞAN ANKARA'DA OYUNU KULLANDI

Zafer Partisi ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Ankara’da yer alan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde oy kullandı. 1276 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oğan, ardından yaptığı açıklamada, "Memleketimize hayırlı olsun. Buradan tüm yurttaşlara bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, sükunetle" ifadelerini kullandı.



Sinan Oğan, oy kullanacağı okula eşi Gökçe Oğan ile birlikte geldi.

MUHARREM İNCE ANKARA'DA OY KULLANDI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ankara Çankaya'da oyunu kullandı.

DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN OYUNU KULLANDI

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan d6a Ankara Bilkent’te T Emlak Bankası Ortaokulu'na gelerek, 4572 no’lu sandıkta oylarını kullandı.