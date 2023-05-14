81 ilden seçim manzaraları! Tüm Türkiye sandık başında

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde vatandaşlarının oy verme işlemleri sabah 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladılar.

KAHRAMANMARAŞ'TA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oy verme işlemine seçmenlerin ilgisi yoğun oldu. Sabah eken saatlerinde okullara gelen sandık görevlileri, hazırlıklarını yaptıktan sonra seçmenler içeri alınmaya başladı.

Fotoğraf: Ömer KOÇ

Kayıtlı oldukları sandıklara giden seçmenler, görevlilerin kimlik ve seçmen kaydı kontrolünü yaptıktan sonra kendilerine verilen oy pusulalarını alarak kabine girip yaptıkları tercihlerin bulunduğu zarfı sandığa attı. Gözlerinden rahatsız olan bir kadın, sandık başkanı ve görevlilerin izniyle kabine eşiyle birlikte girip oy kullandı. Yaklaşık 750 bin seçmenin bulunduğu Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

MALATYA'DA 'DEPREMZEDE SEÇMENLER' KONTEYNERDE OY KULLANIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da genel seçimler için 530 bin 667 seçmen 1902 sandıkta oy kullanma işlemine başladı.

Fotoğraf: Taha AYHAN

YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere 100 konteyner kuruldu.

ADIYAMAN'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da, seçmenler sabah erken saatlerde oy kullanmak için okullara gitti. Seçmenler burada görevlilerden aldıkları oy pusulalarıyla kabinlere girerek tercihlerini yaptı.

Fotoğraf: Mahir ALAN

HATAY'DA 'DEPREMZEDE SEÇMENLER' KONTEYNERLERDE OY VERDİ

Hatay’da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yaklaşık 1 milyonun oy verme işlemleri saat 08.00’de başladı. Vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan 400 konteynerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu. Oy vermek için memleketine dönen çok sayıda vatandaş da bavullarıyla birlikte oy sırasına girdi. Deprem nedeniyle kenti terk ettikleri için uzun süredir birbirini göremeyen komşular ve akrabalar da okullarda hasret giderdi.

Fotoğraf: Hüseyin BOZOK

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kente dönen depremzedeler, sandık başında yakınları ile hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan seçmenler, daha sonra Hatay sokaklarını gezdi.

Fotoğraf: Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI



Deprem felaketinin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yakınlarının yanına giden Nahide Bayram, "Oy kullanmak için geldik. Arkadaşlarımı, komşularımı gördüm. Birbirimizi çok özlemişiz. Çok güzel bir duygu ancak acımız var. Yapacak bir şey yok, düzeleceğiz" dedi.

Mersin'den kente dönen Sevinç Yıldırım ise "Komşularım geldi, görünce duygulandım. Mahallemize geri dönemedik. Şu anda sevinç gözyaşları döküyorum. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

KAYSERİ, KIRŞEHİR VE NEVŞEHİR'DE DE VATANDAŞ SANDIK BAŞINDA

Kayseri'de 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 26 bin 10 seçmen, Kırşehir'de 691 sandıkta 174 bin 227 seçmen, Nevşehir'de ise 756 sandıkta 225 bin 30 seçmen oy kullanacak.

Fotoğraf: Furkan KAVUKLU-Fahrettin TOKER-Ahmet KORKMAZER

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA SEÇMENLER SANDIK BAŞLARINDA

Diyarbakır ve Şırnak’ta da tüm Türkiye’de olduğu gibi Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy verme işlemleri 08.00’da başladı. Seçimde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara gelerek yaptıkları hazırlıkların ardından, sandık yemini etti.

Fotoğraf: Aziz ÖNAL, Salih KESKİN, Tekin YALÇINKAYA, Sekvan KÜDEN

Diyarbakır’da 574 bin 625’i kadın 1 milyon 143 bin 832 seçmen için, 4’ü merkez toplam 17 ilçede 3 bin 737 sandık kuruldu. Şırnak’ta da 324 bin seçmen için bin 29 sandık kuruldu. Mardin’de 10 ilçede kurulan toplamda bin 843 sandıkta da 541 bin 445 seçmen, Elazığ’da bin 631 sandıkta 430 bin 745 seçmen, Bingöl’de 713 sandıkta 193 bin 472 seçmen oy kullanacak. Sabah erken saatlerde okul önlerine gelen seçmenler, oy verme işleminin başlamasıyla sandıkların başına gelerek oylarını kullandı.

Diyarbakır’da 17.00’da sona erecek oy verme işleminin ardından oy torbalarının getirileceği Diyarbakır Adliyesi ek binasında da geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın bulunduğu Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi, bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin arasına oyların getirileceği ilçelerin tabelaları asılarak, yön levhaları konulup, gelecek olan görevlilerin nereden geçeceği belirlendi.

DÜNYANIN EN UZUN BOYLU KADINI, OYUNU EVİNDE KULLANDI

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy kullanmak için seyyar sandık uygulaması için başvuruda bulundu. Bunun üzerine ilçe seçim kurulu görevlileri, bugün Gelgi’nin Tuğra Sokak Emek Mahallesi’ndeki evine gitti. Gelgi, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı.

Rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlandığını, oyunu ilk kez evinde kullandığını belirten Gelgi, “Ben şu ana kadar tüm seçimlerde oylarımı sandığa giderek okulda kullanmıştım. Bu sene ilk kez seyyar sandık uygulamasına başvurdum ve sandığım evime getirildi. Çok güzel bir uygulama olmuş. Benim için de çok rahat oldu. Ülkemiz için en hayırlısını diliyorum” dedi.

ENGEL TANIMADI

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Antalya Serik'te 1'i gezici olmak üzere 307 sandıkta 101 bin 575 seçmen sandığa gitti.

Fotoğraf: Namık Kemal KILINÇ

İki kolu da geçirdiği kaza nedeniyle ampute edilen Bülent Bodur, oy kullanmaya eşi ve kızı ile birlikte geldi. Serik Kız Anadolu Meslek Lisesi'nde kızının yardımı ile oyunu kullanan Bülent Bodur, zarfı ağzıyla sandığa bıraktı. İmzasını ise kollarının arasına aldığı kalemle atan Bodur, "Türkiye'ye, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. 1992 yılında elektrik çarpması sonucu 2 kolumu kaybettim. O gün bu gündür yaşıyorum. Önemli olan sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamaktır" dedi.

92 YAŞINDAKİ KADIN SANDIK BAŞINA SEDYEYLE GELDİ

İzmit’te oy kullanmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren, oy verecekleri okullara akın etti. Bazı okulların önünde yoğunluk oluşurken, evrakları kontrol edilen seçmenler, oy pusularına ‘evet’ mührü basarak şeffaf sandıklarda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Fotoğraf: Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

Serdar Mahallesi Mutlu Sokak’ta oturan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Keriman Met, oy vereceği okul olan Türkan Dereli İlokulu’na hasta nakil ambulansıyla geldi. Sağlık görevlileri tarafından sedye ile oy vereceği sandığa götürülen Keriman Met’e, okuldaki diğer seçmenler ‘Helal olsun teyzem’ diyerek destekte bulundu. Met daha sonra görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı.





Kullandığı oyun vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Keriman Met, kızı Ümran Met ile beraber ambulansla evine bırakıldı.