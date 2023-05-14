MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı: Bütün partilere başarılar diliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bahçeli, oy kabinindeki işlemin arından görevlilerle selamlaştı. Bahçeli, oy verdiği okulun bahçesinde açıklamada bulundu.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

SİYASİ PARTİLERE BAŞARILAR DİLİYORUM

Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçimi partimizden takip edeceğim.