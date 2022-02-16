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KYK yemek yardımı arttı mı? Öğrenci yurtlarında beslenme yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Milyonların gözü Kabine toplantısındaydı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. KDV indirimi, ekonomideki gelişmelerin ele alındığı kritik toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine kararlarını açıkladı. Peki, KYK yemek yardımı arttı mı? Öğrenci yurtlarında beslenme yardımı ne kadar oldu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları…

16.02.2022 - 20:50 |
KYK yemek yardımı arttı mı? Öğrenci yurtlarında beslenme yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, fahiş fiyat artışları ve enerji fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine’de alınan kararları açıkladı. Peki, KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? KYK beslenme ve barınma yardımı arttı mı? Öğrenci yurtlarında beslenme yardımı arttı mı? İşte detaylar…

KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yurtlarda kalan yükseköğretim öğrencilerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 gb olan internet desteğini 32 gb'ye çıkarttık. Şimdi de akademik yarıyılın ikinci döneminden itibaren başlamak üzere öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon nedeniyle yaşanabilecek artışlara karşı korumuş oluyoruz."

 

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